Chi è Matteo Olivetti l’attore di Buonvino – Misteri a Villa Borghese ?

Matteo Olivetti è l’attore che interpreta Daniele Cecconi nella nuova serie poliziesca di Rai 1, “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”. La serie segue le indagini di un agente con un carattere istintivo e spesso sopra le righe, ambientata nella capitale. La sua interpretazione si inserisce in un cast che lavora per ricostruire i misteri e le vicende legate alla villa storica. La produzione televisiva è stata trasmessa recentemente sulla rete pubblica italiana.

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Nella nuova serie poliziesca di Rai 1 Buonvino – Misteri a Villa Borghese troviamo l’attore Matteo Olivetti, che interpreta Daniele Cecconi, un agente istintivo e a tratti sopra le righe. Scopriamo qualcosa in più sul suo personaggio e sull’attore che gli presta il volto. L’agente Cecconi, spavaldo e senza filtri. Nel tranquillo commissariato di Villa Borghese, sotto la guida di Giovanni Buonvino (interpretato da Giorgio Marchesi ), opera un giovane agente determinato, istintivo e poco incline a trattenere ciò che pensa. Stiamo parlando di Daniele Cecconi, personaggio interpretato dall’attore Matteo Olivetti. Del suo carattere fumantino ci accorgiamo fin da subito, quando Buonvino lo sorprende con i piedi sulla scrivania, intento a fare — citando testualmente il commissario — tutto fuorché ciò per cui viene pagato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Matteo Olivetti, l’attore di “Buonvino – Misteri a Villa Borghese” ? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chi è Daniela Scattolin, l’attrice di “Buonvino – Misteri a Villa Borghese?”Al fianco del commissario in “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”, c’è una squadra tutta da scoprire. Chi è Serena Iansiti, tra gli attori di “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”?Tra gli attori di Buonvino – Misteri a Villa Borghese troviamo Serena Iansiti nei panni di Veronica Viganò, vice commissario a Villa Borghese. Argomenti più discussi: Matteo Olivetti, l’intervista al Daniele di Buonvino: Leale verso me stesso; Matteo Olivetti video; Caserta, un incontro sull’eredità di Adriano Olivetti: Lavoro, ambiente e responsabilità sociale; Il Modello Olivetti alle Giornate Internazionali sul Lavoro. Chi è Matteo Olivetti, l’attore di Buonvino – misteri a Villa Borghese?Nella nuova serie poliziesca di Rai 1 Buonvino – Misteri a Villa Borghese troviamo ... msn.com