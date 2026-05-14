Chi è Daniela Scattolin l’attrice di Buonvino – Misteri a Villa Borghese?

Daniela Scattolin è l’attrice che interpreta uno dei ruoli principali nella serie televisiva “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”. La sua presenza si combina con quella di altri attori che affiancano il commissario protagonista nella narrazione. La serie si svolge principalmente in ambientazioni legate alla Villa Borghese, e la sua interpretazione è parte integrante della trama. La produzione televisiva ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, portando alla luce un cast di personaggi variegati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Al fianco del commissario in “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”, c’è una squadra tutta da scoprire. Tra i suoi membri troviamo Ginevra Robotti, una giovane economista appassionata di crimini finanziari. Il personaggio è interpretato dall’ attrice Daniela Scattolin. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Ginevra Robotti: un’economista appassionata di crimini finanziari. La giovane Ginevra (interpretata dall’attrice Daniela Scattolin ) è in pianta stabile nella squadra di Buonvino ( Giorgio Marchesi ) nel tranquillo commissariato di Villa Borghese. Sin da subito il personaggio mostra la sua determinazione, la sua testardaggine e, soprattutto, la capacità di tenere testa agli altri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Daniela Scattolin, l’attrice di “Buonvino – Misteri a Villa Borghese?” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Buonvino – Misteri a Villa Borghese, anticipazioni puntata finale 14 maggio 2026: Buonvino e Veronica tra silenzi ed emozioniIl viaggio di Buonvino – Misteri a Villa Borghese sta per arrivare al suo momento più atteso. Buonvino – Misteri a Villa Borghese, tutti i personaggi© US RaiLe porte di un nuovo commissariato si aprono su Rai 1 per presentare al pubblico poliziotti e indagini ambientate in una cornice piuttosto... Temi più discussi: Daniela Scattolin, l’intervista alla Ginevra di Buonvino: Riuscire è mantenere una promessa a me stessa; Buonvino su Rai 1: trama e anticipazioni della prima puntata del 7 maggio; Buonvino - Misteri a Villa Borghese, il cast completo e chi sono i personaggi; Buonvino - Misteri a Villa Borghese, trama e cast della fiction con Giorgio Marchesi tratta dai romanzi di Veltroni. Chi è Daniela Scattolin, l’attrice di Buonvino – misteri a Villa Borghese?Al fianco del commissario in Buonvino – Misteri a Villa Borghese, c’è una squadra ... msn.com Daniela Scattolin, l’intervista alla Ginevra di Buonvino: Riuscire è mantenere una promessa a me stessaDaniela Scattolin si racconta: identità, determinazione e quel lavoro invisibile che trasforma un personaggio in qualcosa di profondamente vero ... virgilio.it