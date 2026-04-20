Brigitte Nielsen shock a Belve | ‘Stallone mi ha distrutta matrimonio devastante e dipendenza dall’alcol’

Durante un’intervista televisiva, l’attrice ha raccontato di un matrimonio difficile che l’ha segnata profondamente, portandola a sviluppare una dipendenza dall’alcol. Ha anche riferito che questa esperienza le ha causato danni alla carriera e ha descritto il rapporto con il suo ex marito come devastante. Le sue parole sono arrivate in modo diretto, senza filtri o filtri.

Brigitte Nielsen a Belve, confessione senza filtri: ‘Mi ha distrutto la carriera’. Una confessione cruda, a tratti scioccante. Brigitte Nielsen sceglie il salotto di Belve per raccontarsi senza protezioni, tra passato, dolore e verità mai dette. Ospite di Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai 2 il 21 aprile, l’attrice ripercorre alcuni dei momenti più difficili della sua vita, a partire dal rapporto con Sylvester Stallone. “Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui”, racconta, lasciando intendere conseguenze pesanti anche sul piano professionale. “Mi ha messo nella blacklist di Hollywood. Non poteva accettare di essere lasciato”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Brigitte Nielsen shock a Belve: ‘Stallone mi ha distrutta, matrimonio devastante e dipendenza dall’alcol’ Notizie correlate Belve, Brigitte Nielsen sul matrimonio con Sylvester Stallone: “Mi sentivo in pericolo”La prima serata ormai attesissima di Rai 2 è targata Belve e Francesca Fagnani, come sempre, non delude i suoi spettatori. Brigitte Nielsen a Belve: "Stallone mi ha distrutto la carriera. A letto? Era un coniglio"Brigitte Nielsen è una delle ospiti della terza puntata di Belve che andrà in onda martedì 21 aprile in prima serata su Rai 2. Panoramica sull’argomento Si parla di: Belve: ecco i nuovi ospiti delle prossime puntate! Da Francesco Chiofalo a Brigitte Nilsen. Brigitte Nielsen shock a Belve: Sylvester Stallone mi ha distrutto la carriera, era cattivoBrigitte Nielsen spiazza tutti a Belve con un racconto shock su Sylvester Stallone: la modella attacca l'attore con retroscena sul loro breve matrimonio. mondotv24.it Brigitte Nielsen a Belve: Sylvester Stallone era cattivo, mi sentivo in pericoloOspite a 'Belve' nella puntata di martedì 21 aprile, l'attrice e modella icona degli anni '80 Brigitte Nielsen svela a Francesca Fagnani momenti inediti e scioccanti della sua vita: dal bullismo subit ... adnkronos.com