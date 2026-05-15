Una donna ricorda il figlio, morto suicida, definendolo un ragazzo innamorato della vita. In suo onore, viene avviata la prima campagna della Fondazione dedicata alla memoria del giovane, coinvolgendo personalità come Alfa, Ema Stokholma, J-Ax, Nicole Rossi e Roberto Vecchioni. La Fondazione Vecchioni, creata in ricordo di Arrigo, figlio di Daria Colombo e Roberto Vecchioni, ha lanciato il progetto “The Coach”, una campagna video volta a combattere lo stigma legato alle malattie mentali e a promuovere una maggiore consapevolezza nel Paese.

M ilano, 15 mag. (askanews) – Fondazione Vecchioni, nata in ricordo di Arrigo, figlio di Daria Colombo e Roberto Vecchioni, lancia The Coach, la sua prima campagna video per combattere lo stigma della malattia mentale e contribuire a modificare la cultura di questo Paese. Il video, diretto da Giorgia Di Pasquale, è stato realizzato grazie alla partecipazione di Alfa, Ema Stokholma, J-Ax, Nicole Rossi e Roberto Vecchioni, che attraverso il proprio volto e la propria esperienza personale hanno contribuito a rafforzare il messaggio della Fondazione. Leggi anche › «Dopo tanto dolore è finalmente in pace». Roberto Vecchioni annuncia la morte del figlio Arrigo, 36 anni The Coach, lo spot della Fondazione Vecchioni, nata in ricordo di Arrigo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Era un ragazzo innamorato della vita ed è morto suicida». Daria Colombo ricorda il figlio, annunciando la prima campagna della Fondazione in sua memoria. Con Alfa, Ema Stokholma, J-Ax, Nicole Rossi e Roberto Vecchioni

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Fire day, he carried another woman into the ambulance. When she woke, the baby and love were gone.

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