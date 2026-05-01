Dopo tre anni di pausa, la Bulgaria torna a partecipare all’Eurovision Song Contest 2026 con Dara, nome d’arte di Darina Nikolaeva Yotova. La cantante è già nota come una delle figure più riconoscibili e apprezzate della scena musicale dei Balcani. La sua presenza sulla scena internazionale segna il ritorno del paese in questa competizione europea, attirando l’attenzione di molti appassionati di musica e di Eurovision.

Dopo tre anni di assenza, la Bulgaria torna a gareggiare all’ Eurovision Song Contest 2026. E lo fa con Dara, pseudonimo di Darina Nikolaeva Yotova, una delle popstar più affermate e amate dei Balcani.Sul palco di Vienna salirà con il brano Bangaranga, pronta a dimostrare quanto vale. Dara, chi è la cantante della Bulgaria. Nata a Varna nel 1998, Dara è un mix esplosivo di pop, R&B e synthpop. È uno dei volti più luminosi della scena pop bulgara contemporanea e ha conquistato il pubblico fin dai suoi primi passi nella musica moderna. È diventata famosa nel 2015 arrivando in finale a X Factor Bulgaria. Il suo primo singolo, K’vo ne chu, è stato una hit immediata nel 2016.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dara all’Eurovision 2026, chi è la cantante della Bulgaria

REACTING TO BULGARIA EUROVISION 2026 | Dara - Bangaranga

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