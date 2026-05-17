Chi è Alessio Furlanetto il portiere della Lazio titolare nel derby con la Roma che non ha mai giocato
Alessio Furlanetto è un portiere nato nel 2002 e attualmente fa parte della rosa della Lazio. In vista del derby contro la Roma, sarà il titolare a causa dell’infortunio di Motta. Furlanetto non ha mai giocato in Serie A prima d’ora e questa sarà la sua prima presenza ufficiale in campionato. La sua convocazione è stata annunciata in occasione della partita, segnando il suo debutto in massima serie.
Alessio Furlanetto sarà il titolare della Lazio nel derby dopo l’infortunio di Motta: per il classe 2002 sarà l’esordio assoluto in Serie A. Cresciuto nel vivaio biancoceleste e reduce dalle esperienze in Serie C con Renate e Fermana, il portiere si ritrova ora protagonista nella partita più importante della stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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