Chi è Alessio Furlanetto il portiere che esordirà in Serie A nel derby Roma Lazio

Alessio Furlanetto è un portiere che farà il suo debutto in Serie A nel derby tra Roma e Lazio. La sua carriera include diverse esperienze con squadre giovanili e alcune presenze in campionati minori. La decisione di schierarlo tra i titolari è arrivata all’ultimo momento, causando sorpresa tra i tifosi e i media. La partita rappresenta la sua prima presenza ufficiale in massima divisione. La sua esordio si verifica in un match di alta rilevanza tra le due principali squadre della città.

Lewandowski lascia il Barcellona: è ufficiale l’addio del polacco a scadenza di contratto. Il comunicato e quale sarà la prossima destinazione Fabregas in conferenza stampa alla vigilia di Como Parma: «Ovvio che c’è fame, sei davanti a un’opportunità incredibile. Se domani non vinci, non ci saranno più possibilità» Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Genoa Milan: «Le parole di Cardinale mi hanno fatto solo piacere. Ecco la verità sul litigio con Ibrahimovic» Bezhani Milan, nuovo nome per la dirigenza rossonera. Chi è e quale ruolo potrebbe svolgere in vista della prossima stagione Gasperini in conferenza stampa alla vigilia di Roma Lazio: «Caos calendari non è stato un esempio di grande programmazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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