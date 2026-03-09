Chi è Edoardo Motta il portiere della Lazio che a 21 anni si ritrova titolare all'improvviso

Edoardo Motta, portiere della Lazio, a 21 anni si prepara a scendere in campo come titolare contro il Sassuolo nell’ultima partita del turno di Serie A. La scelta del tecnico ha portato Motta a essere tra i protagonisti della sfida, con il suo nome che compare tra i titolari per questa giornata di campionato.

Provedel si ferma per un infortunio alla spalla: i tempi di recupero e chi sarà il portiere della LazioInfortunio alla spalla per Ivan Provedel: il portiere della Lazio dovrà operarsi e la sua stagione rischia di essere già finita.

Edoardo Motta alla Lazio per 1M dalla Reggiana con un con un contratto fino al 2030

