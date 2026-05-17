Nella giornata del 16 maggio 2026, si è disputata la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City. Durante l'incontro, un gol di Semenyo ha deciso il risultato finale e ha stabilito quale squadra si sarebbe aggiudicata il trofeo. Il confronto si è svolto in un contesto in cui il Chelsea cercava di chiudere la stagione con un risultato positivo, dopo un percorso caratterizzato da diverse difficoltà. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha conquistato la coppa.

2026-05-16 17:56:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Chelsea ha avuto l’opportunità di concludere in bellezza una stagione miserabile quando ha affrontato il Manchester City nella finale di FA Cup del 2026. I londinesi hanno iniziato la campagna come campioni del mondo, ma hanno licenziato due allenatori, Enzo Maresca e Liam Rosenior, e si dirigono a Wembley sotto la guida del tecnico Calum McFarlane. Il Chelsea era nono in Premier League e non vinceva una partita di campionato dall’inizio di marzo. Inoltre non battevano il City dalla finale di Champions League del 2021, una serie di 13 partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chelsea vs Man City: aggiornamenti in tempo reale mentre sono accaduti mentre il gol di Semenyo stabilisce la finale della FA Cup 2026

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