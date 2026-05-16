Chelsea – Man City 0-1 | rapporto finale della FA Cup 2026 risultato gol mentre il gol di Semenyo regala la gloria ai Cityzens

Il Manchester City ha conquistato la FA Cup 2026 battendo il Chelsea 1-0 allo stadio di Wembley. La partita si è decisa nel secondo tempo con un gol di Antoine Semenyo, che ha consegnato ai Cityzens il trofeo. È stata una finale combattuta, con entrambe le squadre che hanno cercato di trovare il vantaggio. Il risultato finale ha premiato la squadra di Manchester, che ha portato a casa il secondo titolo nazionale della stagione.

2026-05-16 18:06:00 Breaking news: Il Manchester City completa la doppietta nazionale vincendo 1-0 sul Chelsea allo stadio di Wembley e alzando la FA Cup grazie al brillante gol di Antoine Semenyo nel secondo tempo. La squadra di Pep Guardiola ha controllato il possesso palla per lunghi periodi in una finale tesa e cauta, ma le occasioni nette sono state limitate per tutta la gara. Il Chelsea si è difeso bene nel primo tempo e gradualmente è cresciuto nella gara, anche se nessuno dei due portieri è stato messo seriamente alla prova prima dell’intervallo. Haaland esclude uno sciopero anticipato. Il City pensava di aver aperto le marcature a metà del primo tempo quando Erling Haaland ha toccato a casa sul cross di Matheus Nunes, ma la mossa è stata esclusa per fuorigioco nella preparazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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