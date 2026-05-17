Stasera su Nove va in onda una puntata di Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio, con diversi ospiti in programma. Tra questi ci sono Bernie Sanders, Elly Schlein, Roberto Bolle e Sal Da Vinci. La trasmissione prevede interviste e approfondimenti con ciascuno di loro, offrendo uno sguardo sulla loro attività e sui temi di attualità. La puntata si svolge in prima serata, con un mix di conversazioni e momenti di intrattenimento.

Bernie Sanders, Elly Schlein, Roberto Bolle e Sal Da Vinci tra i protagonisti della puntata di Fabio Fazio: tutti gli ospiti e le anticipazioni. Stasera, domenica 17 maggio 2026 dalle ore 19:30 torna in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+ il nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Una puntata particolarmente ricca, tra politica internazionale, cultura, spettacolo e sport. Bernie Sanders ospite in esclusiva TV: il tour contro l'oligarchia Tra gli ospiti più attesi c'è il senatore americano Bernie Sanders, presente in Italia per presentare il nuovo saggio Contro l'oligarchia (Chiarelettere). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Sal Da Vinci e gli altri ospiti del 17 maggio

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