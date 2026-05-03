Questa sera su Nove, Fabio Fazio conduce una puntata di Che Tempo Che Fa caratterizzata da diversi ospiti. Tra gli interventi, Pedro Almodóvar presenta il suo nuovo film, mentre Alberto Angela parla di Ulisse in un approfondimento dedicato. Inoltre, Luca Parmitano descrive i dettagli della missione spaziale Artemis, offrendo uno sguardo sulla sua esperienza. La serata combina momenti di cultura e di spettacolo, con interventi di rilievo nel panorama attuale.

Una serata tra cultura e spettacolo con Fabio Fazio: Pedro Almodóvar presenta il nuovo film, Alberto Angela celebra Ulisse e Luca Parmitano racconta la missione spaziale Artemis. Stasera, domenica 3 maggio si preannuncia una puntata particolarmente ricca di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+. Alla conduzione, come sempre, Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Un parterre internazionale e grandi protagonisti Ospite d'eccezione della serata sarà il regista premio Oscar Pedro Almodóvar, che presenterà in esclusiva il suo nuovo film Amarga Navidad, in uscita il 21 maggio e già in corsa per il Festival di Cannes.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Alberto Angela e gli altri ospiti del 3 maggio

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