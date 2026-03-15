Stasera, domenica 15 marzo, su NOVE va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa con ospiti Sal Da Vinci, Carlo Verdone e Bebe Vio. La trasmissione vede la partecipazione di artisti e personalità di diversa provenienza, presentando interviste e momenti di intrattenimento. La puntata include anche aggiornamenti e approfondimenti su argomenti di attualità, con un focus sui protagonisti invitati.

Nuova puntata di Che Tempo Che Fa stasera domenica 15 marzo sul NOVE: ospiti Sal Da Vinci, Carlo Verdone e Bebe Vio. In studio anche Jasmine Trinca, Paolo Giordano, Niccolò Ammaniti e gli editorialisti. Nuovo appuntamento questa sera, domenica 15 marzo 2026, con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La trasmissione torna in diretta dalle ore 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+ con una puntata ricca di ospiti tra musica, cinema, sport e attualità. Tra i protagonisti della serata ci saranno Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, l'attore e regista Carlo Verdone, la campionessa paralimpica Bebe Vio e molti altri ospiti del mondo della cultura e dell'informazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa, ospiti stasera su Nove: Sal Da Vinci dopo Sanremo e Carlo Verdone

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