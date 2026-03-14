CHE TEMPO CHE FA | FAZIO CELEBRA SAL DA VINCI TUTTI GLI OSPITI DEL 15 MARZO

Domenica 15 marzo 2026 alle 19:30 va in onda su Nove e in streaming su Discovery+ un nuovo episodio di “Che Tempo Che Fa”. Fabio Fazio conduce lo show, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Durante la serata, Fazio celebra Sal Da Vinci, che sarà presente nel programma. Il format prevede interviste e momenti di intrattenimento in diretta.

Domenica 15 marzo 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e che rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest a Vienna. Il 25 e 26 settembre Sal Da Vinci festeggerà i 50 anni di carriera all’Arena Flegrea di Napoli e dal 7 ottobre sarà in tour nei teatri d’Italia con “Sal Da Vinci – Live Teatri”. Carlo Verdone, regista e protagonista di “Scuola di seduzione”, film in uscita il 1° aprile 2026. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: FAZIO CELEBRA SAL DA VINCI. TUTTI GLI OSPITI DEL 15 MARZO Articoli correlati Che Tempo Che Fa stasera su Nove: tutti gli ospiti di Fabio Fazio dell'8 marzoDomenica sera sul Nove torna il talk di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck: ospiti Gino Cecchettin, Patty Pravo, Arisa, Stefano... CHE TEMPO CHE FA: FAZIO ACCOGLIE BELEN E TRENTINI. TUTTI GLI OSPITI DEL 1 FEBBRAIODomenica 1° febbraio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio... Una raccolta di contenuti su CHE TEMPO CHE FA FAZIO CELEBRA SAL DA... Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Aldo Grasso | Video; Che Tempo Che Fa oggi domenica 8 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio; Che Tempo Che Fa stasera su Nove: tutti gli ospiti di Fabio Fazio dell'8 marzo; Che Tempo Che Fa, gli ospiti dell'8 marzo, da Arisa a Patty Pravo. Che Tempo Che Fa, 15 marzo sul NOVE: Sal Da Vinci vincitore di Sanremo, Carlo Verdone e Bebe Vio da Fabio FazioIl cantante napoletano verso l'Eurovision di Vienna. Verdone presenta Scuola di seduzione, la campionessa paralimpica chiude i Giochi di Milano Cortina. Al ... lifestyleblog.it Che Tempo Che Fa, 8 marzo sul NOVE: Gino Cecchettin, Patty Pravo e Arisa live da Fabio FazioChe Tempo Che Fa domenica 8 marzo sul NOVE: Gino Cecchettin inaugura il ciclo sull'educazione affettiva. Ospiti Patty Pravo, Arisa live e Stefano Massini su Putin ... lifestyleblog.it Maltempo sull’Italia: temporali e nuova allerta gialla, cambia il tempo anche al Sud e in Sicilia leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/14/maltempo-sullitalia-temporali-e-nuova-allerta-gialla-cambia-il-tempo-anche-al-sud-e-in-sicilia/ - facebook.com facebook Il primo tempo di #TorinoParma finisce 1-1 x.com