Domenica 17 maggio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: in esclusiva TV il Senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders, in Italia per presentare il suo nuovo saggio “Contro l’oligarchia” (ed. Chiarelettere). Senatore del Congresso USA dal 2007, è considerato uno dei leader più autorevoli della corrente a sinistra del Partito Democratico e, dopo l’elezione di Trump nel 2024, è diventato uno dei più duri oppositori dell’attuale presidente, lanciando in particolare una serie di eventi in tutti gli Stati Uniti raccolti sotto il nome “Fighting Oligarchy Tour”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: FAZIO ACCOGLIE SAL DA VINCI. TUTTI GLI OSPITI DEL 17 MAGGIO

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