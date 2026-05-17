CHE TEMPO CHE FA | FAZIO ACCOGLIE SAL DA VINCI TUTTI GLI OSPITI DEL 17 MAGGIO

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Domenica 17 maggio 2026  dalle  ore 19:30  in diretta sul  Nove nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ”  di  Fabio Fazio, con  Luciana Littizzetto  e  Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata:  in esclusiva TV  il Senatore degli Stati Uniti  Bernie Sanders, in Italia per presentare il suo nuovo saggio “Contro l’oligarchia” (ed. Chiarelettere). Senatore del Congresso USA dal 2007, è considerato uno dei leader più autorevoli della corrente a sinistra del Partito Democratico e, dopo l’elezione di Trump nel 2024, è diventato uno dei più duri oppositori dell’attuale presidente, lanciando in particolare una serie di eventi in tutti gli Stati Uniti raccolti sotto il nome “Fighting Oligarchy Tour”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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