Che Draghi non resti un profeta disarmato L’analisi di Polillo

In un contesto politico caratterizzato da tensioni e incertezze, si discute sulla possibilità che alcuni esponenti del governo seguano le indicazioni date da Mario Draghi. In particolare, si fa riferimento alle posizioni di Giancarlo Giorgetti e alla volontà di rispettare le recenti indicazioni fornite dall’ex presidente del Consiglio. La speranza è che tali orientamenti vengano presi in considerazione, considerando anche le affermazioni fatte e le scelte politiche degli ultimi tempi.

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Speriamo che Giancarlo Giorgetti voglia o possa, date le posizioni del suo partito, seguire le ultime indicazioni di Mario Draghi. Il problema italiano non è quello di chiedere una sospensione del “Patto di stabilità”, ma una sua profonda revisione. Sempre che si condivida la diagnosi dell’ex Bce, di cui l’Italia dovrebbe seguire gli insegnamenti sul piano interno. Scelta che offrirebbe all’ex Presidente del consiglio una legittimazione ancora maggiore. Facendolo uscire dalla scomoda posizione di essere un semplice eretico pensatore. Ma fornendogli le necessarie gambe politiche. Non che ne abbia bisogno. Per cui a guadagnarci sarebbe soprattutto l’Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Che Draghi non resti un profeta disarmato. L’analisi di Polillo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L’altra America che non è Trump. L’analisi di Polillo Il catastrofismo della sinistra che è meglio non seguire. L’analisi di PolilloIl pessimismo della sinistra, componente essenziale delle sue valutazioni, non è quello della ragione. Non ci sono politici in Europa che abbiano la visione, la statura e la credibilità di Mario Draghi. Non me ne voglia @c_appendino, ma Draghi ANCHE SÌ! x.com Che Draghi non resti un profeta disarmato. L’analisi di PolilloSperiamo che Giancarlo Giorgetti voglia o possa, date le posizioni del suo partito, seguire le ultime indicazioni di Mario Draghi. Il problema italiano non è quello di chiedere una sospensione del Pa ... formiche.net Mario Draghi riceve il premio Carlo Magno: Non voglio fingere che il futuro dell’Europa sia facileCrisi globale, trasformazioni economiche e nuove sfide geopolitiche: perché l’Europa è chiamata a rafforzare integrazione e capacità decisionale per affrontare un mondo sempre più instabile, secondo M ... notizie.it Perché non abbiamo mai visto i resti delle furie notturne? reddit