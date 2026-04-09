Un’analisi recente si concentra su un lato meno noto degli Stati Uniti, lontano dalle figure di spicco come Donald Trump. Si tratta di esplorare le realtà di quella parte di America che spesso passa inosservata nei grandi discorsi pubblici. La discussione si sofferma su comportamenti e atteggiamenti di personaggi pubblici, evidenziando come spesso si preferisca mettere in discussione le azioni di Trump, definito come un politico che tende a ritirarsi di fronte alle difficoltà.

Difendere oggi l’operato di Donald Trump è operazione quasi impossibile. Forse non sarà quel “bullo” descritto da Antonio Caprara (Piemme 2026), ma è senz’altro un TACO: Trump always chickens out (Trump fa sempre marcia indietro). Copyright: Robert Armstrong del Financial Times. E quel che sta avvenendo nella sua (e di Bibi Netanyahu) guerra contro l’Iran lo dimostra ulteriormente. Questo è ormai diventato uno dei principali problemi europei, in tema di politica estera. Per cui non è tanto necessario prendere le distanze dal Presidente americano – cosa ovvia, scontata e necessaria – quanto evitare che quella frattura possa assumere un significato ancora più profondo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’altra America che non è Trump. L’analisi di Polillo

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