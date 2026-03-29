Sì Madame ni Blanco ed Elisa no Fred De Palma Bravi Willie Peyote e Piotta Che orrore Niko Pandetta Le recensioni

Durante il fine settimana sono stati pubblicati vari giudizi sulla scena musicale italiana, con alcune performance che hanno ricevuto apprezzamenti e altre critiche. Tra gli artisti che sono stati commentati figurano alcuni molto noti nel panorama nazionale, mentre altri sono stati oggetto di commenti meno favorevoli. Le recensioni hanno coperto un'ampia gamma di generi e approcci, riflettendo la diversità della musica attuale.

Che weekend! La musica italiana non si risparmia mai ma spesso si supera offrendo un menù particolarmente ricco. Così per le mani ci ritroviamo degli ottimi album, come quello di Piotta, che torna a raccontare la Roma autentica delle strade con la sua poetica cantautorale. Dargen D’Amico invece esplora il confine tra macchine e umanità nel centratissimo Doppia mozzarella. Bene pure le Bambole di Pezza, mentre Matteo Alieno sforna un disco veramente di altissimo livello. Ci è molto piaciuto anche il disco di Roshelle alle prese con una inaspettata svolta cantautorale, e ci ha invece incantato quello di Giovanni Toscano. Tanta bellezza andava... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Too Hot To Handle torna con Selvaggia Lucarelli al posto di Fred De PalmaIl reality che vieta il sesso torna su Netflix con una novità: a narrare le gesta dei concorrenti nella seconda edizione italiana di Too Hot To... Che bravo Fulminacci, che tragedia Tony Effe e Side Baby. L’eccellente Madame, il regalo di Tosca e Consoli, l’ennesima hit di Annalisa. Le nostre recensioniSettimana piuttosto intensa, fatta di uscite di dischi e singoli assai importanti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sì Madame ni Blanco ed Elisa no Fred De... Discussioni sull' argomento Venerdì di singoli: Blanco con Elisa, The Kolors e Madame; New Music Friday 27 marzo 2026: pagelle. Blanco, Tosca, Madame. Sanremo 2024, seconda serata. Fred De Palma canta Il cielo non ci vuoleArriva sul palco di Sanremo, per la prima volta come Big in gara, Fred De Palma. Sì, perché nel 2016 era già stato all’Ariston da ospite, duettando con Patty Pravo in una rivisitazione di Tutt’al più ... rainews.it Sanremo 2024, le cover. Fred De Palma con gli Eiffel 65 in un medley di successiSul palco dell'Ariston arrivano gli Eiffel 65, il gruppo dance italiano che ha conquistato le classifiche mondiali, per duettare con Fred De Palma (codice 29) su un medley dei loro successi. Arriva ... rainews.it Fred De Palma in concerto in Sardegna: ecco dove e quando Il cantatutore e rapper porterà sul palco successi tra cui Una volta ancora, Paloma e Un altro ballo - facebook.com facebook Eita Fred De Palma via Instagram divulgando "Lá Testa Gira" x.com