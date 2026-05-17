Champions League | Perugia travolge la Varsavia e punta al bis

Nella partita di Champions League, la squadra di Perugia ha vinto contro la formazione di Varsavia, portando a casa una vittoria schiacciante. La squadra italiana si è imposta con un punteggio netto, dimostrando solidità durante tutto l’incontro. La sfida si è concentrata sul terzo set, in cui la formazione di casa ha mostrato alcune difficoltà. Ora, la squadra si prepara ad affrontare il prossimo impegno con l’obiettivo di confermare il risultato e cercare un bis storico nella competizione.

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