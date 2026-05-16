Tra pochi minuti prende il via la partita tra la squadra italiana e quella polacca, valida per la Champions League di volley 2026. I campioni d’Italia, appena incoronati, affrontano gli avversari in un match decisivo per l’accesso alla finalissima del torneo continentale. La sfida si svolge in una cornice di grande attesa, con entrambe le formazioni pronte a mettere in campo tutte le proprie energie. La diretta segue passo passo gli sviluppi di un incontro che promette emozioni intense.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 I freschi Campioni d’Italia lanciano la sfida ai polacchi per un posto nella finalissima del massimo torneo continentale. Gli umbri proveranno a sfruttare la cornice dell’Inalpi Arena di Torino, sede di questa final4. 16.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sir Sicoma Monini Perugia e PGE Projekt Varsavia, prima semifinale della CEV Champions League di pallavolo maschile 20252026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sir Sicoma Monini Perugia e PGE Projekt Varsavia, prima semifinale della CEV Champions League di pallavolo 20252026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-PGE Projekt Varsavia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

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Highlights | TRENTINO Itas vs. PGE Projekt WARSZAWA | CEV Champions League Volley 2026

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