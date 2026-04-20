Milan e Juventus si trovano molto vicine a conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie decisive nelle ultime partite di campionato, che le avvicinano alla qualificazione diretta. La corsa alle posizioni di testa continua, e i risultati recenti hanno rafforzato le loro chances di accedere alla competizione europea più prestigiosa. La situazione in classifica resta molto aperta, con entrambe le squadre determinate a mantenere il ritmo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Domenica è stata una giornata memorabile per i tifosi di AC Milan e Juventus, con entrambi i club che hanno ottenuto vittorie fondamentali nelle loro rispettive partite. L’AC Milan ha dimostrato la sua forza sconfiggendo il Verona, mentre la Juventus ha avuto la meglio sul Bologna. Questi successi non solo hanno portato punti preziosi in classifica, ma hanno anche avvicinato entrambe le squadre alla qualificazione per la prossima edizione della Champions League. La partita tra AC Milan e Verona è stata caratterizzata da un gioco incisivo e da momenti di grande intensità.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milan e Juventus a un passo dalla qualificazione alla Champions League.

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