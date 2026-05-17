Nella penultima giornata di Champions, la Juventus subisce una sconfitta in casa contro la Fiorentina, scivolando al sesto posto in classifica e perdendo la possibilità di qualificarsi direttamente alla fase successiva. Nel frattempo, il Napoli conquista una vittoria sul campo di Pisa, assicurandosi matematicamente un posto nella competizione europea. Quattro squadre sono in corsa per gli ultimi due posti disponibili, con l’esito ancora incerto in vista dell’ultima giornata.

La Juventus cade clamorosamente in casa con la Fiorentina e lascia la zona Champions. Il Napoli vince a Pisa e ottiene l’aritmetica qualificazione. Le cinque partite alle 12 promettevano spettacolo e così è stato, con risultati – come quello dell’Allianz Stadium – imprevedibili e che cambiano tutto in ottica qualificazione Champions League. 0-2 il finale all’Allianz Stadium, con i gol di Ndour prima e Mandragora poi. Una sconfitta che complica tutto per la formazione di Spalletti, visti anche gli altri risultati: il Napoli passeggia 0-3 a Pisa ( McTominay, Rrahmani e Hojlund ), il Milan vince 1-2 a Genova ( Nkunku e Athekame per rossoneri,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corsa Champions: la Juve crolla in casa con la Fiorentina e scivola 6°, il Napoli si qualifica. Quattro squadre per due posti all’ultima giornata

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Il Napoli crolla in casa, la Juventus vola e fa paura, il Milan traballa

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