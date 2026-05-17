Champions e secondo posto sono il minimo per il Real Madrid non certo per questo Napoli

Il Napoli ha conquistato una vittoria netta per 3-0 in trasferta contro Pisa, assicurandosi di essere matematicamente qualificato alla prossima Champions League. Con questa vittoria, i partenopei si collocano al secondo posto in classifica e dovranno solo ottenere un pareggio contro l’Udinese per mantenere la posizione. Nel frattempo, il Real Madrid considera minimo il secondo posto e la vittoria in Champions League, mentre il Napoli dimostra di poter affrontare le ultime sfide con sicurezza.

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