Champions e secondo posto sono il minimo per il Real Madrid non certo per questo Napoli
Il Napoli ha conquistato una vittoria netta per 3-0 in trasferta contro Pisa, assicurandosi di essere matematicamente qualificato alla prossima Champions League. Con questa vittoria, i partenopei si collocano al secondo posto in classifica e dovranno solo ottenere un pareggio contro l’Udinese per mantenere la posizione. Nel frattempo, il Real Madrid considera minimo il secondo posto e la vittoria in Champions League, mentre il Napoli dimostra di poter affrontare le ultime sfide con sicurezza.
Il Napoli vince in agilità a Pisa: 3-0. È aritmeticamente in Champions League e basterà un pareggio con l’Udinese per arrivare secondo. Le partite diventano facili solo dopo averle giocate. Prima, bisogna giocarle e vincerle. E non è un caso che a segnare il gol più importante – il primo – sia stato Scott McTominay il leader indiscusso del Napoli. Colpo di biliardo sul secondo palo su assist di Hojlund. I gol più importanti li segna sempre lui (meriterebbe una statuta, un murales non basta). Lo scorso anno li segnava anche Lukaku ma quest’anno il belga non l’abbiamo praticamente mai visto (purtroppo). Poi, raddoppio di Rrahmani altro senatore di questa squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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