La Juve batte il Bologna 2-0 | posto Champions ipotecato insidia Milan e Napoli per il secondo posto

Nella partita di posticipo della 33ª giornata di campionato, la Juventus ha vinto 2-0 contro il Bologna. I gol sono stati segnati da David e Thuram. Con questa vittoria, la squadra si trova a cinque punti di vantaggio sul Como, quinto in classifica, e a tre punti dalla seconda posizione. La Juventus si avvicina così alla qualificazione in Champions League, mantenendo aperti i discorsi sul secondo posto, con Milan e Napoli che ancora occupano le prime posizioni.

David e Thuram gli autori dei gol nel posticipo della 33ª giornata di campionato. La Juve è a +5 sul Como (quinto), a -3 dalla seconda posizione. E nel prossimo turno c'è lo scontro diretto a San Siro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Serie A, il Napoli batte il Milan 1 a 0 e conquista il secondo postoPolitano al 79°minuto decide e fa volare il Napoli in classifica I partenopei scavalcano il Milan battendo la squadra di Allegri grazie ad un gol di...

Leggi anche: Il Napoli batte il Milan e si prende il secondo posto: decide Politano, Inter avanti di 7 punti

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La Juve batte l’Atalanta e ora Spalletti tifa Inter per il quarto posto: decide un gol di Boga; Recupero serie C: la Juve Next Gen batte 2-1 la Ternana e centra matematicamente i playoff; Il corto muso di Spalletti e Boga come Pelé: la Juve batte l'Atalanta e i tifosi si scatenano sui social; Serie B - La Juve Stabia batte il Cesena e insidia il Modena, invariato il distacco dei gialli dal Catanzaro che subisce gol dal portiere dell'Avellino Iannarilli.

La Juve batte 2-0 il Bologna e va a +5 sul ComoContro il Bologna alla Juventus serviva una vittoria per consolidare la classifica e, alla fine, è arrivato un successo meritato. La squadra di Spalletti vince 2-0 in casa contro il Bologna e conferma ... ansa.it

La Juve batte l’Atalanta e ora Spalletti tifa Inter per il quarto posto: decide un gol di BogaLa Juventus vince 1-0 in casa dell'Atalanta uno scontro diretto per la Champions League e si prende, momentaneamente, il 4° posto: alla New Balance Arena ... fanpage.it

La Juve batte il Bologna 2-0 e si porta a +5 sul quinto posto e a -3 da Napoli e Milan facebook