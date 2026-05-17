Entro martedì o mercoledì sarà definito il futuro della Maceratese. Attualmente sono in corso due trattative per la cessione del club, che potrebbero concludersi entro quella data. Se una delle trattative dovesse andare a buon fine, si potrebbe arrivare a una firma ufficiale. In alternativa, il presidente del club ha intenzione di proseguire con l’impegno in serie D, mantenendo la guida della squadra anche senza un nuovo proprietario.

Entro martedì-mercoledì si conoscerà il futuro della Maceratese: o si arriverà alla fumata bianca in una delle due trattative ancora in piedi per cedere il club oppure il presidente Alberto Crocioni porterà avanti l’impegno in serie D. Sono due le trattative avviate: una con un interlocutore del territorio e un’altra con un personaggio di fuori. In società c’è massimo riserbo e le bocche sono cucite, in fondo siamo in dirittura d’arrivo ed entro pochi giorni si conoscerà il futuro della società. Tempo fa era stata balenata la possibilità che la Maceratese potesse passare all’imprenditore dolciario abruzzese Luciano Campitelli, un tempo presidente del Teramo, il quale ha smentito tale evenienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cessione Maceratese, due trattative. La chiusura? Al massimo mercoledì

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