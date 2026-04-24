Crisi Stellantis lo stabilimento di Cassino al centro delle trattative | spunta l' ipotesi di cessione ai cinesi di Dongfeng

Lo stabilimento Stellantis di Cassino è al centro di trattative che coinvolgono diverse ipotesi strategiche. Tra le voci circolate, si parla anche di una possibile cessione a un'azienda cinese, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di trasformazioni nel settore automobilistico europeo, con interessi e decisioni ancora da definire.

Il futuro dello storico polo industriale Stellantis di Cassino si trova a un bivio cruciale. Nel complesso scenario che attraversa l'industria automobilistica europea, lo stabilimento ciociaro figura al centro di indiscrezioni sempre più insistenti riguardanti nuove opzioni strategiche: si valuta.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Cassino, l’ipotesi Dongfeng: il piano per rilanciare StellantisIl futuro produttivo di Cassino si trova a un bivio decisivo, mentre il governo italiano valuta l’ingresso del colosso cinese Dongfeng Motor... Stellantis, torna l'ipotesi di un asse con DongfengTorna alla ribalta il colosso cinese Dongfeng, tra l'altro azionista di Stellantis con una quota residua intorno all'1%, per un possibile accordo con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crisi Stellantis nel Cassinate, slitta la riapertura al 20 aprile; Crisi Stellantis, cancelli sempre chiusi e operai disperati. Trema anche l'indotto, ore decisive a Roma; Dopo il francese di Stellantis, lo stabilimento di Cassino si prepara a parlare cinese; Cassino parla cinese? Il governo apre a Dongfeng per salvare lo stabilimento Stellantis. Stellantis annuncia 425 uscite incentivate a Melfi. Fiom: continua lo svuotamento degli stabilimenti italianiStellantis ha comunicato ai sindacati l'avvio di una procedura di ulteriori uscite incentivate per 425 lavoratori nello stabilimento di Melfi, ... ildiariodellavoro.it Stellantis, a san Nicola di Melfi previste altre 425 uscite volontarieLa multinazionale ha avviato le procedure per una nuova ondata di esodo incentivato. Fiom-Cgil: L'avvio della nuova Jeep Compass non basta a garantire la piena occupazione ... rainews.it STELLANTIS IN CRISI: FUTURO INCERTO PER QUATTRO STABILIMENTI EUROPEI Stellantis, colosso dell'auto, si trova di fronte a un grave problema di sovrapproduzione in Europa, dove offre più veicoli di quanti il mercato possa assorbire. La situazione h - facebook.com facebook