Chiusura in autostrada tra martedì e mercoledì | l' annuncio

Da napolitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra martedì sera e mercoledì mattina, alcune tratte autostradali saranno interessate da chiusure temporanee per lavori di pavimentazione. In particolare, sul Ramo B e sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura sarà in vigore dalle 22:00 di martedì alle 6:00 di mercoledì. La chiusura riguarda il Ramo B, che collega la Tangenziale di Napoli alla A1 in direzione Roma, e si svolgerà nella fascia oraria indicata.

Sul Ramo B e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso il Ramo B, per chi proviene dalla Tangenziale di Napoli ed è diretto sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma. In alternativa, percorrere il Ramo H39.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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