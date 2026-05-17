Dopo 45 giorni di cessate il fuoco tra Libano e Israele, si sono conclusi i negoziati svoltisi a Washington, con la partecipazione di rappresentanti delle parti coinvolte e il supporto degli Stati Uniti. Nonostante l’accordo sulla tregua, nelle ore successive Israele ha effettuato circa cento attacchi aerei nel territorio libanese, senza che si registrino commenti ufficiali o dichiarazioni di parte. La situazione rimane tesa, mentre le parti continuano a mantenere un dialogo formale sotto l’egida internazionale.

Sotto la tregua Tel Aviv e Beirut allungano di 45 giorni l’accordo, ma gli attacchi non si sono fermati nemmeno per un minuto. Solo ieri diciotto uccisi Sotto la tregua Tel Aviv e Beirut allungano di 45 giorni l’accordo, ma gli attacchi non si sono fermati nemmeno per un minuto. Solo ieri diciotto uccisi Altri 45 giorni di tregua tra Libano e Israele: è il resoconto della due giorni del terzo giro dei negoziati che si stanno tenendo a Washington sotto l’ombrello statunitense. IL CESSATE IL FUOCO cominciato il 17 aprile non è però mai stato e continua a non essere rispettato. Israele ha portato avanti i suoi attacchi in Libano (cento negli ultimi giorni) e ha stabilito un’area di una decina di chilometri a ridosso del confine sud e sud-est, la Linea Gialla, che occupa militarmente e in cui non è consentito accedere. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Cessate il fuoco in Libano, Israele firma poi bombarda 100 volte

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PANICO IRANI | EL LIBANO E IRAN AMENAZADOS CON UN ALTO EL FUEGO @LabranzaTV

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