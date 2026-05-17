Centro sportivo da rilanciare Si cerca gestore per l’Albusana
Il centro sportivo dell’Albusana è inattivo da quando il contratto con la società precedente è scaduto. Attualmente, si sta cercando un nuovo gestore che possa riattivarlo e gestirne le attività. La struttura ha bisogno di un nuovo affidatario per poter riprendere le funzioni normalmente svolte. Nessuna decisione definitiva è stata presa finora e il processo di selezione è ancora in corso. La ricerca ha l’obiettivo di individuare un soggetto interessato a gestire il centro sportivo.
Si cerca un gestore per il centro sportivo dell’Albusana, inattivo dalla scadenza con la precedente società affidataria. Il Comune di Poggiridenti, proprietario del centro sportivo Albusana, ha infatti pubblicato nei giorni scorsi il bando per la concessione del servizio di gestione del centro sportivo, rivolto ad associazioni sportive, ristoratori, gestori di bar o altro, per la "conduzione" degli impianti sportivi comunali con annesso bar siti in località Albusana a Poggiridenti alto. Questo è un passo necessario per trovare un gestore per i prossimi anni ed evitare così che il bellissimo centro, in buone condizioni, possa rimanere inutilizzato e quindi via via abbandonato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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