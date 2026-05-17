Centro sportivo da rilanciare Si cerca gestore per l’Albusana

Il centro sportivo dell’Albusana è inattivo da quando il contratto con la società precedente è scaduto. Attualmente, si sta cercando un nuovo gestore che possa riattivarlo e gestirne le attività. La struttura ha bisogno di un nuovo affidatario per poter riprendere le funzioni normalmente svolte. Nessuna decisione definitiva è stata presa finora e il processo di selezione è ancora in corso. La ricerca ha l’obiettivo di individuare un soggetto interessato a gestire il centro sportivo.

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