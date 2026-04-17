Torna a vivere l’ex centro giovani di Santa Giustina il Comune cerca un gestore

L’ex centro giovani di Santa Giustina si appresta a riaprire. Il Comune di Rimini ha avviato la procedura pubblica per affidare la gestione dell’edificio di via Montiano 14 a un’organizzazione principalmente composta da giovani sotto i 35 anni. L’obiettivo è di trasformare gli spazi in un punto di riferimento per attività creative e incontri. La selezione del gestore avviene attraverso un procedimento formale aperto a diverse realtà interessate.

L’ex centro giovani di Santa Giustina si prepara a riaprire le porte. Il Comune di Rimini ha avviato l’istruttoria pubblica per affidare gli spazi di via Montiano 14 a una realtà composta in maggioranza da under 35, chiamata a trasformare l’edificio in un luogo di creatività, incontri e nuove.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate La Bottega della solidarietà torna a vivere: il Comune cerca il nuovo gestoreAvviata dal Comune di Rimini una procedura di coprogettazione con il terzo settore per la gestione dello storico spazio di piazzale Gramsci Riparte... Per la sesta volta il Comune di Milano cerca un gestore per un centro sportivoIl Comune di Milano farà un altro tentativo (il sesto) per trovare un gestore per il centro sportivo di via Molinetto 64, a Figino, dopo quattro... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Musica e natura, Dolomiti Arena torna con Michielin, Negrita e Tiromancino; Maicol Filipetto stroncato dal male a 38 anni, il dolore degli amici: Era conosciuto e amato da tutti.