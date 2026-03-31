Si finge il padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo in un centro sportivo del Bergamasco

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di rapire un bambino di 8 anni in un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si è presentato negli spogliatoi dopo l'allenamento e ha cercato di portare via il minore spacciandosi per il padre. L'intervento dei militari ha impedito il suo piano.

Un 30enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni spacciandosi per il padre negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, al termine di un allenamento. E' stato il bambino ad avvisare l’istruttore che quell'uomo non era suo padre e a quel punto il 30enne - che è incensurato - ha cercato di allontanarsi ed è stato bloccato dai genitori degli altri bambini che erano arrivati al centro per prelevare i propri figli alla fine della lezione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Si finge il padre di un bimbo di 8 anni e cerca di rapirlo in un centro sportivo del Bergamasco Articoli correlati Bergamo, si finge il padre di un bimbo di otto anni e cerca di rapirlo: arrestatoIl bambino ha dato l'allarme, l'uomo bloccato da altri genitori mentre tentava la fuga Si fionda su un bimbo al supermercato e cerca di rapirlo: 45enne arrestatoPaura a Caivano dove è stato tentato il rapimento di un bambino in un noto supermercato.