Centro donna 373 accessi Crescono i maltrattamenti

Nel 2025, il Centro Donna di Forlì ha registrato 373 accessi da parte di donne che hanno cercato supporto. Durante una riunione della Commissione pari opportunità, è stato presentato il report annuale che conferma questo dato. I numeri indicano un incremento rispetto agli anni precedenti e mettono in evidenza la presenza di un numero crescente di casi di maltrattamenti. La struttura si conferma come punto di riferimento per le donne che necessitano di assistenza e tutela.

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Nel corso del 2025 sono state 373 le donne che si sono rivolte al Centro Donna di Forlì, un dato che conferma il ruolo cruciale di questo presidio territoriale e che è stato al centro della presentazione del report annuale avvenuta nella giornata di ieri durante la Commissione pari opportunità. La relazione illustrata ai consiglieri comunali fotografa un servizio in costante prima linea nel fornire ascolto, sostegno psicologico e consulenza legale a donne che vivono situazioni di fragilità o di aperta violenza. Sebbene il numero complessivo degli accessi mostri una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente, emerge con forza un incremento preoccupante delle richieste di aiuto legate specificamente a situazioni di maltrattamento, salite a 224 casi rispetto ai 200 registrati nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centro donna, 373 accessi. Crescono i maltrattamenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Consultori nel Forlivese: crescono gli accessi degli adolescenti?? Punti chiave Perché gli adolescenti del Forlivese cercano sempre più i consultori? Come si sono trasformati i servizi per la salute delle donne?... Donna di 80 anni a processo per maltrattamentiApprofittando delle sue disabilità fisiche e psichiche, lo avrebbe sottoposto a insulti e violenze, arrivando a costringerlo a firmare assegni in suo... Forlì, al Centro donna in un anno 224 richieste di aiutoIl Centro Donna di Forlì chiude il 2025 con un dato che non lascia spazio all’ottimismo: le richieste di supporto per situazioni di maltrattamento ... corriereromagna.it