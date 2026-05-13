Una donna di 80 anni è sotto processo con l’accusa di aver maltrattato una persona, sfruttando le sue disabilità fisiche e psichiche. Secondo le accuse, avrebbe rivolto insulti e compiuto violenze, arrivando anche a costringerla a firmare assegni a suo favore. L'udienza si è svolta davanti al tribunale, con le parti che hanno presentato le proprie testimonianze e prove.

Approfittando delle sue disabilità fisiche e psichiche, lo avrebbe sottoposto a insulti e violenze, arrivando a costringerlo a firmare assegni in suo favore. È finita a processo con le accuse di circonvenzione di incapace e maltrattamenti. Alla sbarra una signora oggi 80enne che, da maggio ad agosto del 2021, avrebbe appunto maltrattato l’anziano compagno convivente. Ieri, nel corso dell’udienza, sono stati sentiti diversi testi, tra cui il badante dell’uomo che per primo aveva segnalato i presunti maltrattamenti ai figli della vittima. A quel punto era scattata la denuncia. Secondo le accuse la donna - difesa dall’avvocato Gianfranco Balugani - avrebbe aggredito verbalmente e schiaffeggiato quotidianamente in convivente che, all’epoca dei fatti contestati, versava in condizoni di inferiorità fisica e mentale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donna di 80 anni a processo per maltrattamenti

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