Consultori nel Forlivese | crescono gli accessi degli adolescenti

Negli ultimi tempi, i consultori del Forlivese hanno registrato un aumento nel numero di adolescenti che si rivolgono ai servizi. Questa crescita riguarda sia le richieste di consulenza che di assistenza, mentre i servizi dedicati alla salute delle donne hanno subito alcune modifiche per adattarsi alle nuove esigenze. I dati indicano un trend di maggiore apertura e utilizzo di questi centri tra i giovani della zona.

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?? Punti chiave Perché gli adolescenti del Forlivese cercano sempre più i consultori? Come si sono trasformati i servizi per la salute delle donne? Chi sono gli uomini coinvolti nei nuovi percorsi contro la violenza? Cosa offrono gli Spazi Giovani per l'identità di genere??? In Breve 43 sedi Ausl Romagna garantiscono 35mila prestazioni annuali nel territorio del Forlivese. Accessi adolescenti negli Spazi Giovani cresciuti del 7,1% rispetto al 2024. Progetto Liberiamoci dalla Violenza attivo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Consultori nel Forlivese: crescono gli accessi degli adolescenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meta, in arrivo aggiornamenti per proteggere gli account degli adolescenti: le novità(Adnkronos) – In arrivo nuovi aggiornamenti di Meta per i giovani utenti e i loro genitori. Milano: il 20,4% degli adolescenti vive nel limbo dei Neet? Cosa scoprirai Perché l'abbandono scolastico a Triulzo Superiore è così più alto? Come influisce il quartiere di appartenenza sul futuro dei... Argomenti più discussi: Consultorio familiare: non solo gravidanze, aumentano i giovani utenti; Salute e territorio: il Consultorio di Forlì si conferma pilastro del benessere per 13 mila cittadini; Crescono gli accessi ai Consultori in Romagna, a Forlì 13.797 accessi nel 2025; Consultori familiari: nel 2025 crescono gli accessi e le gravidanze seguite in Romagna.