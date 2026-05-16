Centro di permanenza per i rimpatri affondo dello psicoterapeuta | Disastro annunciato per il territorio
A Castel Volturno si è acceso il dibattito pubblico e politico riguardo al nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) previsto nel territorio comunale. Un psicoterapeuta ha commentato la situazione definendola un disastro annunciato per l’area. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa struttura, con opinioni contrastanti tra sostenitori e oppositori. La questione ha suscitato attenzione tra residenti, amministratori e associazioni, che continuano a confrontarsi sulle possibili conseguenze dell’insediamento.
A Castel Volturno si accende il dibattito politico e sociale attorno al progetto del nuovo CPR, il Centro di Permanenza per il Rimpatrio previsto sul territorio comunale.A intervenire con una presa di posizione netta è Francesco Paparo, psicoterapeuta e coordinatore di una comunità alloggio per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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