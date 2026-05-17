Centrale Caorso Uiltec | Rimangono i problemi reali della dismissione
Nei giorni 15, 16 e 17 maggio, la centrale nucleare di Caorso ha aperto le sue porte al pubblico, attirando numerosi visitatori. Il sindacato Uiltec ha commentato che in breve tempo tutti i posti disponibili sono stati prenotati, segnalando un grande interesse da parte dei cittadini. Durante l’evento, sono stati mostrati gli impianti e si sono svolte visite guidate, senza che però siano stati affrontati i problemi legati alla fase di dismissione della centrale.
Il 15, 16 e 17 maggio la centrale nucleare di Caorso ha aperto le porte ai cittadini. «Notiamo con piacere – interviene il sindacato Uiltec - che in pochissime ore tutti i posti disponibili sono andati esauriti. Sogin pubblicizza questo interessamento e per l’occasione “tira a lucido”, ma non ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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