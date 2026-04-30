Nel fine settimana, le sirene della centrale di Caorso suoneranno durante due test organizzati da Sogin. Le verifiche si svolgeranno sabato 2 e domenica 3 maggio, con l'obiettivo di controllare il funzionamento dei sistemi di allarme dell'impianto. Durante queste giornate, le sirene saranno attivate per consentire le verifiche tecniche e assicurare che tutto sia in ordine.

? Cosa sapere Sogin testa le sirene della centrale di Caorso sabato 2 e domenica 3 maggio.. Le verifiche tecniche garantiscono il corretto funzionamento dei sistemi di allarme dell'impianto.. Sabato 2 e domenica 3 maggio le sirene della centrale nucleare di Caorso emetteranno suoni continui e bitonali per testare l’efficacia dei sistemi di allarme dell’impianto piacentino. La gestione delle verifiche è affidata a Sogin, che ha comunicato la necessità di attivare i dispositivi di preallarme e allarme in diversi momenti della giornata durante il fine settimana. La manutenzione dei sistemi di sicurezza nel territorio piacentino. L’attività programmata per il prossimo weekend non rappresenta un’emergenza, ma rientra rigorosamente nel piano periodico di controllo delle apparecchiature tecnologiche situate presso il sito di Caorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caorso, test sirene nel weekend: suonano gli allarmi della centrale

when siren sound they cant run

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