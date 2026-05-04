Open Gate Sogin | record di adesioni per visitare le centrali nucleari in dismissione c' è anche Caorso

Le iscrizioni per la quinta edizione di Open Gate, organizzata da Sogin, si sono concluse con un numero record di partecipanti. L’evento si svolgerà nel fine settimana del 16 e 17 maggio e consentirà al pubblico di visitare le centrali nucleari italiane in fase di dismissione, tra cui quelle di Trino, Caorso, Latina e Garigliano. È la prima volta che tutte e quattro le centrali sono aperte contemporaneamente al pubblico.

Si sono chiuse con il record di adesioni le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, le centrali nucleari italiane in dismissione di Trino (Vercelli), Caorso, Latina e Garigliano (Caserta).🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Open Gate 2026, Sogin apre le porte delle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e Garigliano Leggi anche: Sogin apre al pubblico le porte di quattro centrali nucleari in dismissione Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Open Gate, tour nelle centrali nucleari in dismissione: per la Campania c’è quella sul Garigliano; Centrale del Garigliano, open gate il 16 e 17 maggio. Open Gate Sogin, record di iscrizioni per visitare l’ex centrale di CaorsoSi sono chiuse con il record di adesioni le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin aprirà al pubblico, nel ... piacenzasera.it Open Gate, tour nelle centrali nucleari in dismissione: per la Campania c’è quella sul GariglianoL’iniziativa, a cura del Gruppo SOgin, si terrà il 16 e 17 maggio. C’è tempo per iscriversi fino a domenica 26 ... napoli.repubblica.it Al via la quinta edizione di Open Gate, l’evento con il quale Sogin apre le porte alle centrali nucleari di Caorso (PC), Garigliano (CE), Trino (VC) e Latina, oggi in dismissione. L’edizione 2026 si svolgerà sabato 16 e domenica 17 maggio: un fine settimana ded - facebook.com facebook