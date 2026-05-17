Celebrato Sant’Ubaldo L’omaggio di Gubbio al suo Santo patrono

Ieri Gubbio ha celebrato il 866° anniversario della morte di Sant’Ubaldo, il patrono della città. La ricorrenza è stata segnata dalla messa in suo onore, con la partecipazione della comunità locale. La giornata ha visto momenti di raccoglimento e tradizione, dopo aver lasciato da parte l’euforia delle celebrazioni ceraiole. La data ricorda l’anniversario della scomparsa del santo, avvenuta il 16 maggio 1160. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle consuetudini storiche e religiose della comunità.

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Messa da parte l’euforia ceraiola, nella giornata di ieri la città eugubina ha celebrato il Santo Patrono Ubaldo nell’866° anniversario della sua morte, avvenuta appunto il 16 maggio 1160. Lo ha fatto con la maestria e l’abilità dei Campanari che hanno suonato a festa per tre volte il Campanone (una all’alba, una a mezzogiorno e una alla sera) ma soprattutto con la solenne messa pontificale presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini e concelebrata dall’abate di Montevergine, don Riccardo Luca Guariglia, dal vicario generale e cappellano dei Ceri, don Mirko Orsini, e dal clero eugubino. Al rito, animato dalla cappella musicale Cantores... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Celebrato Sant’Ubaldo. L’omaggio di Gubbio al suo Santo patrono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sant'Ubaldo di Gubbio, vescovo: vita, culto e memoria liturgica (16 maggio) Gubbio celebra Sant’Ubaldo. Festa tra storia, memoria e identitàArchiviata con il consueto successo e una partecipazione diffusa la stagione dei veglioni delle Famiglie ceraiole, tappe che scandiscono l’attesa... Scocca l’ora dei Ceri, Gubbio celebra Sant’Ubaldo con la folle corsa ow.ly/KlGR106yuVj #tuttoggi #Cronaca #GubbioeGualdo #2026 #celebra #ceri #corsa #evidenza #festa #gubbio #santubaldo #scoop #super x.com Celebrato Sant’Ubaldo. L’omaggio di Gubbio al suo Santo patronoMessa da parte l’euforia ceraiola, nella giornata di ieri la città eugubina ha celebrato il Santo Patrono Ubaldo nell’866° anniversario della sua morte, avvenuta appunto il 16 maggio 1160. Lo ha fatto ... lanazione.it