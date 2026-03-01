Gubbio celebra Sant’Ubaldo Festa tra storia memoria e identità

A Gubbio, si svolge la tradizionale celebrazione di Sant’Ubaldo, evento che riunisce cittadini e visitatori in una manifestazione ricca di storia e radicata nella memoria collettiva. La festa, conclusa con il consueto successo e un’ampia partecipazione, coinvolge diverse attività che rafforzano il legame tra la comunità e le sue radici culturali. La celebrazione si inserisce nel calendario annuale come momento di identità locale.

Archiviata con il consueto successo e una partecipazione diffusa la stagione dei veglioni delle Famiglie ceraiole, tappe che scandiscono l’attesa della Festa dei Ceri e ne esaltano lo spirito di amicizia e condivisione, l’attenzione della città si sposta ora sulle celebrazioni per l’ 834° anniversario della canonizzazione di Sant’Ubaldo. La proclamazione avvenne il 5 marzo 1192 per mano di Papa Celestino III, con l’invito rivolto agli eugubini a viverla ogni anno "hilariter", cioè lietamente e con gioia. Dalla morte del vescovo, avvenuta il 16 maggio 1160, alla santificazione trascorsero appena 31 anni, nove mesi e venti giorni: un tempo sorprendentemente breve che testimonia la grande fama di santità maturata dal presule, al quale vennero attribuiti numerosi miracoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

