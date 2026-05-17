Cedui di castagno Come gestire in modo sostenibile i cantieri forestali

Domani mattina, nella Sala del Popolo del Comune di Santa Fiora, si terrà il convegno conclusivo del progetto Sost Force+. L’evento si concentrerà su tecnologie innovative e pratiche sostenibili per la gestione dei cedui di castagno, con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla valorizzazione dei boschi del Monte Amiata. La giornata inizierà alle 9 e vedrà la partecipazione di esperti e operatori del settore forestale, riuniti per discutere di metodi e interventi per un’attività forestale più responsabile e rispettosa dell’ecosistema.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui