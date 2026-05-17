Cedui di castagno Come gestire in modo sostenibile i cantieri forestali
Domani mattina, nella Sala del Popolo del Comune di Santa Fiora, si terrà il convegno conclusivo del progetto Sost Force+. L’evento si concentrerà su tecnologie innovative e pratiche sostenibili per la gestione dei cedui di castagno, con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla valorizzazione dei boschi del Monte Amiata. La giornata inizierà alle 9 e vedrà la partecipazione di esperti e operatori del settore forestale, riuniti per discutere di metodi e interventi per un’attività forestale più responsabile e rispettosa dell’ecosistema.
Innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione dei boschi del Monte Amiata. Sono questi i temi al centro del convegno conclusivo del progetto Sost Force+, in programma domani nella Sala del Popolo del Comune di Santa Fiora, dalle 9.30 alle 13. L’iniziativa rappresenta il momento finale di oltre due anni di ricerca dedicata ai cedui di castagno e alla gestione sostenibile dei cantieri forestali in area montana. Il progetto, finanziato dalla Regione, è stato coordinato dallo Studio Agricis e ha coinvolto Coop Silva, capofila operativo, insieme al Dipartimento Dafne dell’Università della Tuscia. Obiettivo del lavoro è stato... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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