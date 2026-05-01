Mirra Andreeva si trova a Madrid per il Mutua Madrid Open 2026, dove si distingue come una delle giocatrici più in vista. La tennista russa ha dichiarato di preferire non conoscere i numeri e le statistiche per affrontare meglio la pressione durante il torneo. La sua presenza e le sue parole attirano l’attenzione degli appassionati di tennis, mentre si prepara a scendere in campo in uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Mirra Andreeva è una dele grandi protagoniste al Mutua Madrid Open 2026. La russa, nella prima semifinale del tabellone di singolare femminile del torneo spagnolo, piega l’americana Hailey Baptiste 6-4 7-6(8) in un’ora e sfiderà l’ucraina Marta Kostyuk nella finale del torneo 1000, la terza della sua carriera ad oltre un anno da Indian Wells 2025. Nella conferenza stampa successiva al match la giovane russa ha offerto diversi spunti di riflessione. Sul ruolo di Conchita Martinez nella sua crescita come giocatrice: “ Abbiamo fatto entrambe un ottimo lavoro insieme. Credo che mi stia aiutando a migliorare come persona, oltre che come giocatrice in campo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andreeva, allegra e ottimista a Madrid: “Il modo migliore per gestire la pressione è non sapere nulla di statistiche”

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