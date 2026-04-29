I forestali della Basilicata hanno annunciato la possibilità di bloccare i cantieri nella regione, dopo un incontro tenutosi il 17 aprile con le rappresentanze regionali. La Flai Cgil, sindacato di categoria, ha comunicato che si preparano a manifestazioni di protesta se non verranno trovate soluzioni ai problemi sollevati. La questione riguarda le condizioni di lavoro e le risorse impiegate nei progetti di gestione del territorio.

? Cosa sapere La Flai Cgil minaccia blocchi nei cantieri in Basilicata dopo il tavolo del 17 aprile.. Il mancato accordo coinvolge 4.000 forestali e rischia la prevenzione incendi nei boschi.. La Flai Cgil Basilicata minaccia di bloccare i cantieri e di manifestare davanti al Palazzo della Regione se la Giunta non approverà entro pochi giorni l’aumento delle giornate lavorative per i forestali, dopo il fallimento dell’ultimo tavolo tecnico del 17 aprile. Il clima si è fatto estremamente teso tra le istituzioni lucane e chi vive di boschi e manutenzione del territorio. Vincenzo Pellegrino, segretario generale della Flai Cgil Basilicata, ha denunciato come gli uffici regionali stiano rispondendo con silenzi e rinvii alle necessità di circa 4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco cantieri in Basilicata: i forestali sfidano la Regione

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