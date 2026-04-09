Cede il terreno durante i lavori la scarificatrice sprofonda in una piccola voragine

Questa mattina, mentre si lavorava alla rimozione dell’asfalto sulla riviera Armando Diaz nel centro storico di Gallipoli, si è verificato un cedimento del terreno. La scarificatrice ha sprofondato in una piccola voragine creata durante le operazioni. Nessuno è rimasto ferito e i lavori sono stati temporaneamente interrotti per verificare la situazione. La strada rimane chiusa fino a ulteriori accertamenti.

GALLIPOLI – Piccolo intoppo questa mattina durante i lavori di rimozione dell’asfalto in corso d’opera sulla riviera Armando Diaz del centro storico di Gallipoli. A causa di un cedimento improvviso del manto stradale mentre erano in corso le operazioni di fresatura da parte degli operai e dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Monteruscello, cede il terreno nel Lotto 2: si apre voragine profonda 5 metriUna voragine si è aperta oggi pomeriggio nel Lotto 2 a Monteruscello, frazione di Pozzuoli. Cede l’asfalto sul Facsal, sprofonda una spazzatriceCede l’asfalto, la spazzatrice Iren sprofonda con le ruote sul Pubblico Passeggio. Temi più discussi: Il terreno cede all'improvviso: crolla muro di recinzione di una palazzina a San Girolamo; Lanciano: pioggia e smottamenti, due feriti a Sant’Egidio; Chiusa la strada regionale per Bibione a causa di un cedimento del terreno. I percorsi alternativi; Maltempo, disastrosa la situazione in provincia di Teramo: continua a cedere il terreno. Cede il terreno, autocarro della nettezza urbana inghiottito: in azione i Vigili del fuocoUna squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli è intervenuta nel Comune di Termoli per il recupero di […] ... ecoaltomolise.net Cede il terreno di una casa nel milanese, morto il proprietario: sepolto vivo sotto le macerie. Chi è la vittimaA causa di uno smottamento di uno scavo nel terreno di una casa a Cinisello Balsamo al confine di Milano, il proprietario - secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco - è rimasto ... corriereadriatico.it Un problema alla schiena e la stanchezza complicano i piani di Sinner, che cede un set e batte Machac al terzo - facebook.com facebook La violenza e il caos Quando la democrazia cede a demagogia e disinteresse prepara il terreno al peggio | @VeltroniWalter x.com