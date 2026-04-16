Durante un intervento in aula, Galeazzo Bignami ha criticato duramente Riccardo Magi e la sinistra, affermando che non accettano lezioni da chi riceve finanziamenti da Soros. In pochi minuti, Bignami ha puntato il dito contro Magi, sottolineando che la discussione riguarda anche le relazioni tra Giorgia Meloni e l'ex presidente degli Stati Uniti. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sulle alleanze politiche e i finanziamenti esterni.

Sono bastati pochi minuti a Galeazzo Bignami per inchiodare Riccardo Magi e tutta la sinistra. I compagni, da tempo, raccontano che Giorgia Meloni sia subalterna a Trump. Ma quello che il leader di Più Europa dimentica è che loro hanno preso soldi da George Soros. E continuano a rivendicarlo con orgoglio. "Questo dipinto di subalternità da chi ha preso più di 300mila euro da un magnate americano. lui e altri esponenti del suo partito. Quant'è che avete preso da Soros?", ha detto Bignami ospite a Porta a Porta da Bruno Vespa. " Tutti rivendicati per degli obiettivi comuni", ha replicato Riccardo Magi. "Sentire che cosa avrebbe fatto di subalterno il presidente del Consiglio da chi ha preso più di 300mila euro da Soros, che è un signore che nel 1992 causò una delle più grandi svalutazioni - ha controreplicato Bignami -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bignami inchioda Magi: "Non accettiamo lezioni da chi prende soldi da Soros"

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