C’è vogla di dare continuità a quanto costruito

Una squadra ha concluso la stagione con una salvezza conquistata a due partite dalla fine, raggiungendo così il primo obiettivo stagionale. I giocatori e lo staff avevano lavorato per mantenere la categoria e, alla fine, sono riusciti a ottenere il risultato sperato. La vittoria finale ha portato a una conclusione positiva per il club, che ora si prepara a programmare la prossima stagione. La volontà di proseguire sulla stessa strada si manifesta anche nelle dichiarazioni dei protagonisti.

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"Una salvezza raggiunta a due giornate dal termine, un obiettivo che era il primo traguardo stagionale. Ma non solo: siamo riusciti a conquistare anche la qualificazione ai playoff, chiudendo ottavi, grazie a un ruolino di marcia importante, con sette vittorie nelle ultime nove partite". C’è soddisfazione nel Cmc per la conclusione del campionato di Dr1 di basket. "E’ la vittoria di un gruppo nel senso più ampio del termine: di chi scende in campo, di chi allena, di chi lavora dietro le quinte e di chi continua a credere nella società. Si tratta di un risultato che assume ancora più valore se si considera la natura del nostro gruppo – scrive in una nota la società del presidente Leonardo Marrazzini – una squadra completamente costruita in casa, con un’età media tra le più basse del campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "C’è vogla di dare continuità a quanto costruito" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Worlds LARGEST Nature Aquarium: Florestas Submersas Sullo stesso argomento Napoli, Politano post Milan: “Siamo felici, era fondamentale dare continuità”Matteo Politano, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è... Leggi anche: Cagliari-Torino, granata in Sardegna per dare continuità: D’Aversa si affida a Simeone La Paganelli ospita Seveso. C’è voglia di riscattoProsegue la serie di eventi per celebrare per i 60 anni di attività sportiva del Modena baseball, dopo il successo di pubblico già ottenuto lo scorso 4 aprile. Oggi il baseball gialloblù rende infatti ... ilrestodelcarlino.it Raoul Bova: Siamo in un momento in cui c’è voglia di distruggere qualcun altro per affermare la propria identitàSono stati tra i mesi più complessi per la sua carriera e la sua vita. Raoul Bova ha deciso di parlarne a Domenica In, mentre presentava la nuova stagione di Don Matteo., in arrivo su Rai1 giovedì 8 ... vanityfair.it