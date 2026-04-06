Dopo la partita tra Napoli e Milan, Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN'. Il calciatore azzurro ha espresso soddisfazione per il risultato e ha sottolineato come fosse importante mantenere la continuità nelle prestazioni della squadra. Le parole di Politano sono arrivate subito dopo il fischio finale, in un momento di confronto con la stampa.

Matteo Politano, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. «In questo abbraccio (con Spinazzola, ndr) c’è un’amicizia di quindici anni e passa, stiamo vivendo tantissime cose belle. Siamo felici della serata, era fondamentale dare continuità alla vittoria. L’esultanza? Oggi è il compleanno di un dei miei migliori amici e di mia sorella, lo dedico a loro e mia moglie. Lukaku? Non c’è nessun problema, sono cose tra lui e società. Noi lo sentiamo».... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli, Politano post Milan: “Siamo felici, era fondamentale dare continuità”

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Serie A | Napoli 1-0 Milan 79' Politano 2 Napoli - 65p 3 Milan - 63p x.com