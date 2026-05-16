Cagliari-Torino granata in Sardegna per dare continuità | D’Aversa si affida a Simeone
Il Torino è in Sardegna per la partita contro il Cagliari, valida per la 37ª giornata di Serie A, in programma domenica 17 maggio alle 20.45 all’Unipol Domus. L’allenatore dei granata ha deciso di puntare su Simeone come punta centrale, mentre la formazione si prepara a cercare la continuità di risultati in questa fase finale del campionato. La sfida si svolgerà senza pubblico sugli spalti, come previsto dal regolamento vigente.
Il Torino si prepara a scendere in campo domenica 17 maggio alle 20.45 all’Unipol Domus per affrontare il Cagliari nella 37ª giornata di Serie A. Una sfida delicata, intensa e storicamente imprevedibile, ma che i granata affrontano con rinnovata fiducia dopo il cambio di passo registrato sotto la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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