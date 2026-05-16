Nella zona di Pistoia, alcuni residenti hanno segnalato la presenza di un animale che sembrava un coccodrillo nel laghetto locale. Immediatamente sono state avviate le operazioni di ricerca da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno perlustrato l’area in cerca di tracce o dell’animale stesso. Sono stati anche effettuati controlli nelle vicinanze per verificare eventuali altre segnalazioni o elementi utili per identificare l’animale. La situazione ha suscitato preoccupazione tra la popolazione.

Pistoia, 16 maggio 2026 – L’avvistamento di quello che sembrava a tutti gli effetti un coccodrillo ha fatto scattare le ricerche nei dintorni di Pistoia. Accade in località Masiano, in un piccolo specchio d’acqua privato. E’ qui che un cittadino ha detto di aver visto la sagoma in acqua. Sconvolto, ha subito chiamato le forze dell’ordine. A intervenire sono stati i carabinieri Forestali, arrivati nei dintorni del laghetto insieme ai vigili del fuoco e ai veterinari dello zoo di Pistoia, per capire la situazione e prendere eventuali provvedimenti in caso l’animale fosse stato davvero trovato. Diana Meister Ricerche in corso. Tutto accade nella giornata di sabato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ”C’è un coccodrillo nel laghetto”: scattano emergenza e ricerche nella zona

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