C' è un coccodrillo di due metri nel lago Al via l' indagine dei carabinieri forestali
Un avvistamento insolito ha coinvolto un lago di proprietà privata situato a Masiano, frazione del Comune di Pistoia, dove alcune persone hanno segnalato la presenza di un coccodrillo di circa due metri. Immediata l'azione dei carabinieri forestali, che hanno avviato un’indagine per verificare la notizia e accertare l’identità dell’animale. Sul posto sono stati inviati esperti e personale specializzato per valutare la situazione e assicurare la sicurezza dell’area.
Un coccodrillo di due metri sarebbe stato avvistato in un lago di proprietà privata situato a Masiano, una frazione del Comune di Pistoia. La segnalazione è arrivata da un cittadino nei giorni scorsi, il quale sostiene di aver visto il rettile, e che ha provveduto a formalizzare nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
I peggiori attacchi di animali nella storia umana
Sullo stesso argomento
”C’è un coccodrillo nel laghetto”: scattano emergenza e ricerche, Forestali e prefettura in zonaPistoia, 16 maggio 2026 – L’avvistamento di quello che sembrava a tutti gli effetti un coccodrillo ha fatto scattare le ricerche nei dintorni di...
Sannicandro di Bari: scoperti in un palazzo rettili pericolosi tra cui anaconda di cinque metri e caimano Carabinieri forestaliDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Diverse anaconda lunghe cinque metri, pitoni, boa e perfino un caimano nascosti in un locale...
C'è un coccodrillo di due metri nel lago. Al via l'indagine dei carabinieri forestali x.com
È stato abbattuto un coccodrillo di oltre 4 metri: nello stomaco trovati resti umani, forse di un uomo scomparso durante una piena. Durante l’autopsia è emerso un dettaglio inquietante: sei paia di scarpe spaiate, mentre si attendono le analisi del DNA - Facebook facebook
C’è un coccodrillo nel laghetto: scattano emergenza e ricerche nella zonaPistoia, l’avvistamento in un piccolo specchio d'acqua privato in località Masiano. Arrivano i vigili del fuoco oltre alle forze dell’ordine e al Comune. Monitoraggio dell’area per capire se ci siano ... lanazione.it
Pistoia, c'è un coccodrillo nel laghetto: scattate le ricerchePer ragioni di sicurezza e in via del tutto precauzionale, l'intera area circostante lo specchio d'acqua è stata completamente delimitata dal personale d'intervento ... adnkronos.com