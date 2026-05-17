C' è un coccodrillo di due metri nel lago Al via l' indagine dei carabinieri forestali

Un avvistamento insolito ha coinvolto un lago di proprietà privata situato a Masiano, frazione del Comune di Pistoia, dove alcune persone hanno segnalato la presenza di un coccodrillo di circa due metri. Immediata l'azione dei carabinieri forestali, che hanno avviato un’indagine per verificare la notizia e accertare l’identità dell’animale. Sul posto sono stati inviati esperti e personale specializzato per valutare la situazione e assicurare la sicurezza dell’area.

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